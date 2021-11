Mediaset, soci approvano cambio nome in MFE-MediaForEurope e azioni A/B

Mediaset

(Teleborsa) - L'assemblea di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei media e della comunicazione, ha approvato ilsociale della società in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., con efficacia dalla data odierna. I soci hanno anche approvatocon diversi diritti di voto. L'introduzione della nuova struttura azionaria, sottolinea una nota, "rappresenta un passo fondamentale per perseguire la creazione di un gruppo paneuropeo nel settore dell'intrattenimento e dei contenuti in quanto fornirà una maggiore flessibilità per il finanziamento di"."Siamo molto soddisfatti di questo doppio passo: la nascita di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. nei Paesi Bassi e l'introduzione della struttura azionaria a doppia categoria - ha commentato, CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE - Queste azioni e gli ottimi risultati economici conseguiti ci consentono di guardare al futuro anche in". Il gruppo prevede che la nuova struttura azionaria a doppia categoria entri in vigore prima del 1° gennaio 2022, dopo le necessarie approvazioni.Come già comunicato il 1° ottobre 2021 , la struttura azionaria a doppia categoria avrà le seguenti caratteristiche: il capitale sociale sarà composto da azioni ordinarie A e azioni ordinarie B;; tutti gli azionisti esistenti a una determinata data di riferimento avranno diritto ad un'azione ordinaria A per ogni azione ordinaria B detenuta; ogni azione ordinaria A avrà un valore nominale pari a 0,06 euro e ogni azione ordinaria B avrà un valore nominale pari a 0,60 euro (rispetto ai precedenti 0,52 euro).Sia l'emissione delle azioni ordinarie A che l'adeguamento del valore nominale delle azioni ordinarie B saranno effettuati utilizzando le riserve distribuibili della società. Di conseguenza,. Entrambe le categorie di azioni avranno i medesimi diritti patrimoniali (come i dividendi), saranno quotate su Euronext Milan e tutti gli azionisti avranno pari trattamento in caso di eventuale futura offerta pubblica di acquisto volontaria o obbligatoria.L'assemblea ha inoltre approvatoentro un periodo di 18 mesi dalla data dell'assemblea generale. L'autorizzazione sarà utilizzata per emettere le azioni ordinarie iniziali A: a coloro che saranno azionisti alla Record Date, e a quelle persone che alla Record Date detengono diritti di acquisto di azioni della società in base a piani di stock option/grant esistenti.