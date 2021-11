Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Mediaset

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. I volumi sono stati minori del solito, mancando il faro di Wall Street chiusa oggi per la festività del Ringraziamento, e aperta in regime ridotto domani. La ha affermato che i dati macroeconomici che saranno disponibili nel meeting di dicembre "non risolveranno tutte le incertezze relative alle prospettive dia medio termine". Sul fronte interno, ha presentato il nuovo piano strategico. L'assemblea di ha approvato il cambio del nome inè stata interessata da prese di profitto, con il titolo che è comunque salitodurante la giornata. Positiva, il giorno dopo la presentazione del, conche ha confermato il BUY sul titolo con target price a 8,4 euro per azione e una revisione al rialzo delle stime di utile.per, che ha chiuso il primo giorno di contrattazioni su Euronext Growth Milan con un +8,75% rispetto al prezzo di collocamento.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,121. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 78,09 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +129 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,01%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,33%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,48%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.099 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 29.637 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per il(+0,36%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,29%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,87 miliardi di euro, in calo di 1.371,6 milioni di euro, rispetto ai 3,24 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,48 miliardi di azioni, rispetto ai 2,56 miliardi precedenti.di Piazza Affari, su di giri(+2,51%).Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,48%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,31%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,30%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,70%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.del FTSE MidCap,(+6,76%),(+5,92%),(+3,75%) e(+3,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,78%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.