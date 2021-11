Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

Mediaset

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Campari

Amplifon

Enel

Mediobanca

Telecom Italia

Unicredit

Pirelli

Saipem

Alerion Clean Power

Ferragamo

Mutuionline

Tod's

Fincantieri

B.F

Brembo

Banca MPS

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. I volumi sono comunque minori del solito, mancando il faro dioggi per la festività del Ringraziamento, e aperta in regime ridotto domani. La BCE ha affermato che i dati macroeconomici che saranno disponibili nel meeting di dicembre "non risolveranno tutte le incertezze relative allea medio termine". Secondo un report Bankitalia , nel 2020 sono state chiuse, ovvero eliminate dai bilanci, sofferenze per circa 25 miliardi di euro. Sempre sul fronte interno, ha presentato il nuovo piano strategico. L'assemblea di ha approvato il cambio del nome in MFE-MediaForEurope.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.Avanza di poco lo, che si porta a +129 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,01%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,1%, resta vicino alla parità(+0,15%), e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.092 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.626 punti.Poco sopra la parità il(+0,26%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,41%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,01%).avanza dell'1,85%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,75%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,30%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%.scende dell'1,48%.del FTSE MidCap,(+5,74%),(+4,36%),(+3,09%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%.