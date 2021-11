Giornata drammatica a Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) -, che termina con una pesante flessione del 2,53%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 4.595 punti, in forte calo del 2,27%.Pessimo il(-2,09%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-2,23%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,04%),(-3,27%) e(-2,73%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,89%.Affonda, con un ribasso del 3,83%.Tra i(+20,57%),(+1,16%),(+1,12%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,79%.Crolla, con una flessione del 6,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,04%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1%; preced. -2,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19,3%; preced. 19,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 110,9 punti; preced. 113,8 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 525K unità; preced. 571K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 59,1 punti; preced. 58,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 61 punti; preced. 60,8 punti).