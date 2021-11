Parziale rimbalzo per i mercati europei. Il focus resta su Omicron

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

ENI

Unicredit

Saipem

DiaSorin

Telecom Italia

Pirelli

Alerion Clean Power

Banca Popolare di Sondrio

El.En

De' Longhi

Juventus

Bff Bank

Carel Industries

Italmobiliare

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Dopo lo scivolone di venerdì scorso, i mercati provano a rialzare la testa, anche se l'attenzione rimarrà per alcune settimane sugli sviluppi della nuova variante sudafricana del coronavirus. Non è infatti ancora chiare se lasarà in grado di mettere a rischio la ripresa delle economie globali. Sul fronte macroeconomico, a ottobre c'è stato un balzo deidell'industria in Italia.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.792,7 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 5,11%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%, in luce, con un ampio progresso dell'1,32%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,18%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,29%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 28.695 punti.In rialzo il(+1,5%); come pure, sale il(+1,42%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,67%.Decolla, con un importante progresso del 3,28%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,69%.Svettache segna un importante progresso del 2,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.di Milano,(+14,58%),(+6,52%),(+4,85%) e(+3,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.