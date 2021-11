Phoenix Motors annuncia IPO a Wall Street

Rivian

(Teleborsa) - Continua l'interesse degli investitori statunitensi per i produttori di veicoli elettrici. Dopo la maxi-IPO di, Phoenix Motors ha annunciato la volontà di presentarea Wall Street. Phoenix Motors, fondata nel 2003, ha lanciato la sua prima trasmissione elettrica nel 2009 e ha venduto il suo primo bus elettrico nel 2014. La società vende sia veicoli col proprio marchio che prodotti da integrare in veicoli di altre aziende.Phoenix Motors ha registrato unadi 3,4 milioni di dollari e undi 4,1 milioni di dollari tra il 1° gennaio 2020 e il 12 novembre 2020, rispetto a una perdita netta di 6 milioni di dollari e un fatturato di 4 milioni di dollari per l'anno solare 2019.