Sababa Security avvia iter per quotazione su Euronext Growth Milan

Intermonte Sim

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore della cybersecurity, ha presentato a Borsa Italiana lafunzionale all'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul mercato, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Costituita a ottobre 2019, la società ha oggi sede a Milano, uffici a Roma e Genova e attività commerciali in diversi Paesi, tra i quali Italia, Svizzera, Spagna e Uzbekistan. Il. Sababa Security afferma di avere un portafoglio strategico di soluzioni per la sicurezza degli ambienti corporate IT, per il settore dell'Automotive, l'Industrial Cybersecurity, le Istituzioni Governative e le Forze dell'Ordine, ideato per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce e dal crimine informatico.La quotazione avverrà interamente attraverso a(inclusivi dell'opzione greenshoe, anch'essa in aumento di capitale) riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di 3,2 e un massimo di 4,1 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money compresa tra 16 e 21 milioni di euro e una(nel caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe)."Il percorso di quotazione in Borsa rappresenta una nuova sfida che stiamo affrontando come una importante opportunità di crescita con l'impegno e la determinazione che ci caratterizzano - ha commentatodi Sababa - La raccolta su Euronext Growth Milan ci permetterà di disporre di maggiori risorse pere cogliere nuove occasioni sul mercato anche in termini di"."Vogliamoper produrre sistemi tecnologici innovativi ad alto valore aggiunto estendendo così la catena del valore con nuove soluzioni tecnologicamente avanzate - ha aggiunto - Vogliamo crescere anche attraverso acquisizioni strategiche di partner tecnologici posizionandoci così tra i maggiori protagonisti della Cybersecurity in Italia ed in Europa. Abbiamo lavorato in questi anni con l'obiettivo di essere un partner innovativo e affidabile per i nostri clienti. Oggi siamo una realtà conosciuta, riconosciuta ed apprezzata in Italia e non solo, e vogliamoampliando così il nostro raggio di azione con maggiore celerità".Nel processo di quotazione, Sababa Security èAmbromobiliare (Advisor Finanziario dell'Emittente), CFO SIM (Euronext Growth Advisor),(Global Coordinator dell’operazione e Sole Bookrunner), Studio Legale Gianni & Origoni (Deal Counsel dell'Emittente), Mazars (Società di Revisione), Epyon (Consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione), Becap (Consulenti per il piano industriale).