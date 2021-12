WINDTRE, Manzoni: "Neoconnessi pilastro della nostra strategia di sostenibilità"

(Teleborsa) - "Siamo consapevoli di avere una grande responsabilità nell'offrire la nostra tecnologia a un così grande numero di persone. Per noi responsabilità non significa solo rispettare le regole, ma anche investire nella protezione e nella sicurezza in rete. Altri temi a noi cari, in questo mondo sempre più connesso, sono l'educazione, l'inclusione e l'impatto sul clima". È quanto ha affermato, in occasione della presentazione, oggi presso l'Istituto Comprensivo Statale Antonio Gramsci di Roma, della"Neoconnessi è senz'altro uno dei progetti di punta della nostra strategia di sostenibilità. È il progetto che meglio concretizza l'impegno che l'azienda sta mettendo soprattutto nella tutela dei minori, nell'accompagnare i giovani verso un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, ed anche in riferimento all'inclusione delle persone più anziane che hanno assolutamente necessità di conoscere meglio le nuove tecnologie per vivere nel quotidiano una vita più integrata e sostenibile"."Quest'anno abbiamo sviluppato un importante Piano di Sostenibilità composto da 10 obiettivi ESG con orizzonte 2024, 2025, e 2030. È un Piano molto articolato e molto integrato nel business aziendale. Abbiamo individuato degli ambassador in azienda che collaborano con il team di Sustainability proprio con l'obiettivo di concretizzare e portare avanti azioni concrete in riferimento a questi obiettivi. Copriamo l'aerea del Climate Change, quindi l'impatto che l'azienda ha sul clima e sull'ambiente, ma anche tematiche sociali come l'inclusione e la responsabilità".