Carige, partnership con Cerved per far accedere imprese a bandi PNRR

Banca Carige

Cerved

(Teleborsa) -ha stretto uncon, società attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie, per mettere a disposizione delle imprese clienti un un tool dedicato e un team specializzato che facilitino loro. Le imprese saranno seguite passo passo e avranno un team dedicato di consulenti Cerved FinLine, la società che offre soluzioni end-to-end per la gestione del credito agevolato. Inoltre, il servizio di consulenza si avvale della piattaforma dedicata "CercailBando", contenente tutti i bandi di finanza agevolata attivi in Italia."Le opportunità di rinnovamento e rilancio sono priorità che il PNRR rende concrete - ha commentato- Da oggi rendiamo tangibile la trasformazione delle idee in progetti concreti a beneficio della collettività per garantire al Territorio, alle sue persone, e alle generazioni future, un domani prospero e sostenibile"."Con CercailBando segnaliamo anche a imprese che non hanno strutture specializzate le opportunità del PNRR, aiutando soprattutto le PMI a intercettare fondi per realizzare i processi di transizione digitale e sostenibile - ha affermato- Contiamo di offrire un valido supporto a partire dal settore turistico, che ha sofferto pesantemente gli impatti della pandemia, ma che può guidare la ripresa".