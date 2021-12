Fidia ammessa a concordato preventivo in continuità

Fidia

(Teleborsa) -ha reso noto che il Tribunale di Ivrea ha ammesso la società allaaziendale diretta. Il tribunale, si legge in una nota, ha ritenuto "il piano e la proposta concordataria giuridicamente, nonché ben delineate e corredate di tutti gli elementi necessari ai creditori per esprimere, in maniera sufficientemente informata e consapevole, la propria valutazione economica".La società, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, è impegnata in un percorso di ristrutturazione e rilancio con il supporto di