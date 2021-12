Precariato e ricostruzione di carriera: Anief presenta il calcolatore per differenze retributive

(Teleborsa) - Far conoscere a tutto il mondo della scuola precario o di ruolo, per tutto il periodo delle supplenze che ha svolto in passato, quali sono i propri diritti in maniera semplice e rapida. Con questo obiettivo – come spiega a Teleborsa il–Anief ha una campagna informativa che, attraverso un calcolatore, consente di sapere l'ammontare degli arretrati dovuti."Inserendo(gli anni di supplenza, l'anno di immissione in ruolo, il servizio eventualmente svolto prima del 2011, la qualifica professionale) in pochissimi secondi il calcolatore – afferma Pacifico – va a quantificare in maniera sommaria l'ammontare del credito vantato da ciascuno. Il credito viene stimato in base a una giurisprudenza che ha sancito cheper chi è di ruolo, e laddove non riconoscono gli scatti di anzianità per chi è precario e ha sempre lo stesso stipendio. Con questo calcolatore si riesce a capire subito quanti sono i soldi che devono integrati, leche possono andare da poche centinaia di euro fino a 30mila euro".Dopo aver effettuato il calcolo, contattando un sindacalista di Anief – fa sapere Pacifico – "si può fare una vera e propria 'radiografia' al proprio fascicolo sugli anni di servizio prestato e decidere se procedere gratuitamente con i legali in convenzione con Anief per avere gli arretrati dovuti. In tal modo è possibile conoscere gliTali diritti riguardano, per esempio, il pagamento delle mensilità estive per chi è stato supplente al 30 giugno o delle ferie non retribuite, così come il pagamento dei risarcimenti per l'abuso dei contratti a termine, delle ore di formazione obbligatoria. È anche possibile – conclude il leader dell'Anief –andare a ricostruire per intero tutto i servizio svolto anche dopo l'assunzione dal 2011, che è l'anno in cui viene abolito il primo gradino stipendiale".