Italgas, Fitch conferma il rating a BBB+ con outlook stabile

Italgas

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il merito di credito a lungo termine di, gruppo quotato su Euronext Milan e il più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale, a. La conferma del rating tiene conto del business regolamentato italiano di Italgas e della prevista diversificazione nella distribuzione regolamentata del gas in Grecia dal 2022 in poi, si legge nella nota dell'agenzia di rating. Quello greco è descritto come un mercato in crescita, anche se il suo sistema normativo è meno maturo rispetto al consolidato sistema normativo italiano.Inoltre, la conferma del rating si basa sulle prospettive di crescita del gruppo nel periodo 2022-2027, nonostante le aspettative di una(WACC) per il settore distribuzione gas a partire dal prossimo anno, come ribadito dal secondo documento di consultazione pubblicato da Arera lo scorso 12 novembre.L'agenzia sottolinea come ile le azioni prospettate dal management di Italgas in risposta ad un quadro regolatorio meno favorevole dal 2022 siano in grado di supportare la solidità finanziaria ed il credit rating della società. È stato, inoltre, riconosciuto l'impegno del gruppo a una gestione proattiva della propria struttura finanziaria, realizzata attraverso operazioni concluse sia sul mercato obbligazionario sia su quello bancario durante gli scorsi mesi.