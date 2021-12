Salcef, Intesa Sanpaolo migliora target price e giudizio

Intesa Sanpaolo

Salcef

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, portandolo a 26 euro (da 18,6 euro) e ha migliorato ilsul titolo a "BUY" da "ADD". Nella seduta odierna, il titolo Salcef ha chiuso in rialzo del 2,78% a quota 22,2 euro. La revisione della raccomandazione è arrivata alla luce deidei primi nove mesi del 2021 e considerando ledelle infrastrutture ferroviarie in tutto il mondo; gli analisti citano il piano di investimenti RFI da 31,7 miliardi di euro, il piano di investimenti Biden da 105 miliardi di dollari e il piano DB tedesco da 8,6 miliardi di euro/anno.Per questi motivi, Intesa Sanpaolo ha aumentato le stime di fatturato in media del +9% negli anni 2022-2023, mentre nel periodo 2024-26 prevede un incremento dei ricavi del 18%, in linea con la crescita degli investimenti. Il broker si aspetta che la società chiuda l'anno conper 434 milioni di euro, undi 97,8 milioni di euro e undi 55 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 480 milioni di euro, 108,2 milioni di euro e 59,2 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 530 milioni di euro, un EBITDA di 119,5 milioni di euro e un utile netto di 67,2 milioni di euro.