Apple, Morgan Stanley alza target price. Titolo su nuovi massimi

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 170,4, con un aumento del 3,07%. Il titolo hadopo chehasulla società di Cupertino da 164 a 200 dollari e ha mantenuto l'equivalente di un rating "BUY", sostenendo che i nuovi prodotti di Apple, come un visore per la realtà aumentata o un'auto a guida autonoma, non sono ancora prezzati dal mercato. "Oggi sappiamo che Apple sta lavorando su prodotti per- e mentre ci avviciniamo al momento in cui questi prodotti diventano realtà, riteniamo che la valutazione dovrebbe riflettere l'opzionalità di queste opportunità future", si legge nella nota della banca d'affari statunitense.Gli analisti ha inoltre affermato che circa il 6% delle entrate totali di Apple negli ultimi cinque anni è stato generato da. In quest'ottica, nuovi prodotti come un visori AR, che potrebbero contribuire alle entrate tanto quanto l'iPad ha fatto nei suoi primi quattro anni sul mercato, potrebbero presentare una crescita simile nei prossimi cinque anni.