Brillante Tokyo e le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con prevalenza di segni positivi per le principali borse asiatiche mentre si vanno attenuando i timori di ulteriori criticità della nuova variante Omicron del coronavirus. Si allentano anche le preoccupazioni per la possibilità di una stretta più aggressiva da parte della Federal Reserve contro le accelerazioni inflazionistiche., chiude in deciso rialzo il(+1,89%), mentre, al contrario, continua la giornata negativa per, in calo dello 0,70%.Ottima la prestazione di(+2%); come pure, in frazionale progresso(+0,54%).In netto miglioramento(+1,67%); sulla stessa tendenza, sale(+1,01%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,26%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,11%.Il rendimento dell'tratta 0,05%, mentre il rendimento delè pari 2,84%.