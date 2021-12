Milano positiva, vola Unicredit. Borse europee deboli

Unicredit

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Unicredit

A2A

DiaSorin

Hera

Telecom Italia

Saipem

Tenaris

Fineco

Carel Industries

Banca MPS

Bff Bank

Ferragamo

Juventus

Saras

Esprinet

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Borse europee in rosso seguono la debolezza di Wall Street con, venerdì 10 dicembre, relativo all'. Sullo sfondo restano, poi, le preoccupazioni per il, con le nuoveper fermarne la diffusione.Corre sola Piazza Affari dove è protagonista il titolodopo la presentazione del piano al 2024 che ha spinto al rialzo anche altri istituti bancari.Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,26%.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,75 dollari per barile, con un calo dello 0,84%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,30%, piccola perdita per, che scambia con un -0,22%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.388 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,43 miliardi di euro, con un incremento del 14,81%, rispetto ai precedenti 2,12 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.di Milano, troviamo(+10,82%),(+1,91%),(+1,74%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,17%.In caduta libera, che affonda del 2,00%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.Tra i(+3,75%),(+2,33%),(+2,05%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,16 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,61%.Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.