RH aumenta la guidance per la terza volta quest'anno

(Teleborsa) - RH, in precedenza nota come Restoration Hardware e attiva nel campo dell'arredamento per la casa, ha registratoin aumento del 19% a 1.006 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2021 (terminato il 30 ottobre) e del 49% rispetto a due anni fa. L'è aumentato del 25% a 209 milioni di dollari e l'ha raggiunto i 7,03 dollari contro i 6,20 dollari del terzo trimestre dello scorso anno. La società ha beneficiato di un mercato immobiliare in forte espansione per vendere più accessori per la casa."Sebbene riteniamo sia necessaria una visione prudente dei ricavi nel quarto trimestre a causa delle incertezze poste dalla nuova variante del virus, dell'apertura posticipata della nostra nuova Galleria di San Francisco fino alla primavera e dei, il potere del nostro modello operativo ci dà la fiducia per aumentare le nostre prospettive per l'anno fiscale 2021", ha commentato ilLa società ha. Ora prevede una crescita dei ricavi per l'anno fiscale 2021 dal 32% al 33% rispetto alla previsione precedente del 31-33% e un margine operativo rettificato nell'intervallo dal 25,3% al 25,5% rispetto alla stima precedente del 24,9-25,5%.