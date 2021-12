CNH, Fitch assegna a Iveco rating BBB- con outlook stabile

CNH Industrial

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha avviato la copertura di Iveco Group con un rating atteso di lungo periodo pari a BBB-(EXP) e outlook è stabile. Lo annuncia la controllante. La copertura di Iveco avviene a seguito dello spin-off della società, che raggruppa tutti i marchi veicoli e powertrain del Gruppo torinese.Il rating - spiega l'agenzia - riflette la struttura di capitale post-scissione di Iveco, che mostra una solida posizione di cassa e si traduce in forti metriche di leva finanziaria, in linea con i peer con rating più elevato. Il merito di credito, peraltro, tiene conto anche della redditività relativamente bassa e della generazione di free cash flow, che vengono influenzati da investimenti elevati e dalla spesa in ricerca e sviluppo necessaria per soddisfare gli standard di emissione ed i trend tecnologici.L'Outlook stabile riflette le aspettative di un miglioramento graduale dei margini di Iveco, che resteranno però al di sotto della media del settore nel medio termine, a causa della quota di mercato limitata nel segmento degli veicoli pesanti a più elevato margine.