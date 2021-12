Borse europee deboli. Focus sulle banche centrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Recordati

Inwit

Banca Generali

Exor

Leonardo

ENI

Moncler

Salcef Group

Cerved Group

Illimity Bank

Banca MPS

Esprinet

Autogrill

Webuild

doValue

(Teleborsa) -. Giù anche Wall Street, in una settimana che vede protagoniste le banche centrali : Fed, BoE e BCE si riuniranno per decidere le loro politiche monetarie.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,13. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.789,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,83%; e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,64% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 29.284 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,13 miliardi di euro, in deciso ribasso (-24,5%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,82 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,46%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,69%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,50%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,33%.del FTSE MidCap,(+1,24%),(+0,98%),(+0,78%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,90%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,05%.In caduta libera, che affonda del 2,99%.