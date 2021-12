Harley-Davidson corre a Wall Street. Controllata LiveWire sarà quotata tramite SPAC

Harley Davidson

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 10,27%.Il produttore di motociclette ha siglato un accordo per la fusione della controllata LiveWire con SPAC AEA-Bridges Impact Corp. L'operazione è finalizzata allodel marchio del Milwaukee.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,18%, rispetto a +3,15% dell').Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,44 USD con area di resistenza individuata a quota 42,85. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,3.