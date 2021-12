ProSiebenSat.1, aziende Berlusconi superano 15% diritti di voto

ProSiebenSat.1

(Teleborsa) - Lehannoin, primario gruppo radio televisivo tedesco. L'aumento dei diritti di voto di Fininvest Spa, MFE-MediaForEurope NV e Mediaset Espana Comunicacion Sa fa parte degli obiettivi strategici a lungo termine di ProSiebenSat.1, ha affermato in una nota l'ex primo ministro italiano.Le società intendono acquisire ulteriori diritti di voto in ProSiebenSat.1 nei prossimi 12 mesi, a seconda delle condizioni di mercato, del prezzo delle azioni e delle possibili opzioni strategiche e subordinatamente alle approvazioni normative, si legge nella nota riportata dall'agenzia Dow Jones. Viene sottolineato che la nomina o la revoca dei membri del CdA non è attualmente prevista. La settimana scorsa era emerso che Mfe-Mediaforeurope (ex Mediaset), primo azionista del gruppo tedesco, non era a conoscenza dei cambi nel management annunciati al mercato.