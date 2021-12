Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha siglato un addendum all'accordo per la fornitura dei propri servizi presso l'aeroporto di Cagliari, che prevededi un ulteriore anno. In virtù di tale accordo, TraWell Co continuerà ad operare a Cagliari fino ad aprile 2023.