BT Group, Drahi raggiunge il 18%. Governo britannico in allarme

(Teleborsa) - Il miliardario franco-israelianoha comunicato di aver raggiunto unain, uno dei maggiori operatori del settore telecomunicazioni nel Regno Unito. La mossa, anche se l'imprenditore ha detto di non avere intenzione di acquisire il gruppo, ha innescato una. "Il governo si impegna a rafforzare la nazione attraverso l'infrastruttura digitale, e non esiterà ad agire se sarà necessario proteggere la nostra importante infrastruttura nazionale di telecomunicazione", ha detto un portavoce del governo britannico.BT ha affermato che il suo board è stato informato che Altice, il gruppo di telecomunicazioni di Drahi, che quest'ultimo ha. Secondo quanto riportato da Reuters, Drahi ha notificato la sua operazione ieri al nuovo presidente di BT, Adam Crozier, dopo la chiusura dei mercati. Il CEO Philip Jansen e Crozier si sono riuniti in serata con Nadine Dorries, segretaria di Stato per il digitale. "Il consiglio di amministrazione e il management del gruppo BT continueranno a gestire l'attività nell'interesse di tutti gli azionisti e rimarranno concentrati sull'esecuzione di successo della sua strategia", ha affermato oggi BT in una nota.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 164,6centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 159,4 e successiva a quota 154,2. Resistenza a 171,4.