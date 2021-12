CSL intende acquisire Vifor Pharma per 11,7 miliardi di dollari

Vifor Pharma

(Teleborsa) -, multinazionale australiana specializzata in biotecnologie, ha stipulato un accordo definitivo per, azienda farmaceutica svizzera. È prevista un'offerta pubblica di acquisto, interamente in contanti, per mettere le mani su tutte le azioniper 179,25 dollari ciascuna, per un valore azionario aggregato di. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società.La transazione accresce l'ampiezza del portafoglio di CSL con l'aggiunta di 10 prodotti commercializzati., con un aumento del 37% rispetto all'attuale pipeline standalone di CSL, con un massimo di quattro lanci di prodotti previsti nel 2022/23."La combinazione con Vifor Pharma dovrebbe essere finanziariamente interessante per i nostri azionisti,- ha affermato Paul Perreault, amministratore delegato di CLS - Si prevede che aumenterà immediatamente gli utili nel primo anno completo di proprietà e potrà essere eseguito mantenendo la solidità del nostro bilancio. Vifor Pharma offre valore a CSL a breve termine insieme a un chiaro percorso verso una crescita sostenibile a lungo termine".