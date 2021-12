EssilorLuxottica, delisting di Grandvision il 10 gennaio 2022

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, multinazionale italo-francese attiva nel settore dell'occhialeria, è arrivata adelle azioni dihadella società acquisita da Euronext Amsterdam. In accordo con Euronext, è stato deciso che il delisting avrà luogo il 10 gennaio 2022 e l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni sarà quindi il 7 gennaio 2022.A inizio ottobre è partita l'OPA obbligatoria lanciata da EssilorLuxottica sulle azioni non possedute del gruppo olandese. Avendo raggiunto più del 95% del capitale, ora il gruppo italo-franceseper ottenere il 100% delle azioni, viene sottolineato in una nota.