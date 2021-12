LinkedIn Talent Awards Italia 2021, UniCredit è "Best Employer Brand - above 10,000 employees on LinkedIn"

UniCredit

(Teleborsa) -, dal 2017 premia con i LinkedIn Talent Awards le aziende che sono state capaci di coinvolgere e sviluppare i migliori talenti, attraverso la giusta strategia di talent management e il giusto mix di strumenti a supporto, avvalorandosi anche del supporto delle soluzioni e delle attività promosse dalla piattaforma., che arricchisce quotidianamente la pagina ufficiale di LinkedIn attraverso un'ampia gamma di contenuti: dalla strategia ai temi ESG, dai risultati di business alle tematiche di Diversity Equity & Inclusion. Fondamentale nel raggiungimento di questo risultato anche il format di comunicazione dell'employer branding, "Stories that matter", dove le storie reali delle persone rivelano la cultura e il contesto lavorativo, posizionando UniCredit sul mercato come 'Employer of choice'.Il riconoscimento premia le aziende capaci di costruire un forte employer branding per coinvolgere i loro dipendenti il pubblico di nostro interesse, ovvero i migliori talenti sul mercato. La classifica è redatta in base a diverse metriche, come il numero di interazioni sul social media ed i nuovi follower.Questo risultato identifica chiaramente UniCredit come una delle organizzazioni più innovative nel rivolgersi alla comunità dei talenti. Il premio è anche un riconoscimento alle persone della banca, facendole emergere come un modello da seguire per attrarre nuove risorse.Il team di LinkedIn Insight analizza ogni anno le prestazioni, i risultati e l'impatto di migliaia imprese in Italia utilizzando le LinkedIn Solutions. I LinkedIn Talent Awards Italia valutano quanto le aziende sono capaci di utilizzare gli strumenti della piattaforma e delle LinkedIn Talent Solutions. Per concorrere al premio non è quindi necessario iscriversi: tutti i clienti di LinkedIn che utilizzano le soluzioni della piattaforma sono valutabili e automaticamente inclusi nell'analisi sviluppata per la premiazione.