IGD, Intesa Sanpaolo migliora target price e giudizio

Intesa Sanpaolo

IGD SIIQ

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, portandolo a 4,8 euro (da 4,6 euro) e ha migliorato ilsul titolo a "BUY" da "ADD". Nella seduta odierna, il titolo IGD SIIQ è in rialzo del 3,1% a quota 3,72 euro, proseguendo il rally di ieri. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha presentato ilGli analisti considerano il nuovo piano "in continuità con il percorso intrapreso negli ultimi anni da un punto di vista strategico, ma oradi evoluzione delle abitudini di consumo, digitalizzazione e rivoluzione verde, intensificati dal Covid -19". I nuovi obiettivi finanziari di IGD sono considerati "", in particolare considerando la crescita economica prevista in Italia e non ipotizzando ulteriori restrizioni guidate dalla pandemia.Intesa Sanpaolo ha quindi sostanzialmente allineato le proprie aspettative 2022-24 agli obiettivi della società, sebbene adottando "unin considerazione dello scenario ancora incerto per quanto riguarda le valutazioni del mercato immobiliare". IGD ha affermato ieri di voler tornare a essere "una dividend company" con un dividendo distribuito previsto in crescita nell'arco del piano: nel 2022 il dividendo distribuito per azione si collocherà in un intervallo compreso di 0,25-0,30 euro, e successivamente sarà in crescita fino ad arrivare a 0,50 euro per azione nel 2024.Intesa Sanpaolo ora si aspetta che la società chiuda l'anno conper 151,1 milioni di euro, undi 104,3 milioni di euro e undi 55 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 148,2 milioni di euro, 111,3 milioni di euro e 64,4 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 153,8 milioni di euro, un EBITDA di 116,9 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 70,2 milioni di euro.