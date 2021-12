In rosso la Borsa americana prima della FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa delle, che potrebbe annunciare un avvio più veloce del tapering e un inizio anticipato di rialzo dei tassi. Ilche si ferma a 35.531 punti (-0,05%); sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.626 punti (-0,21%). In calo il(-0,68%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,22%)., le vendite al dettaglio sono aumentate meno delle attese a novembre. L'indice manifatturiero Empire State di New York è aumentato, contro attese per una diminuzione. Sono saliti meno del mese precedente i prezzi import-export a novembre.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,20%),(+0,91%) e(+0,63%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,35%),(-1,20%) e(-1,07%).Tra i(+2,53%),(+1,71%),(+1,33%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,53%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%.(+2,70%),(+2,53%),(+2,08%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,94%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,93%.Sensibili perdite per, in calo del 3,05%.In apnea, che arretra del 2,97%.