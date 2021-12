Aeffe, risoluzione consensuale rapporto di lavoro con DG Tassinari

Aeffe

(Teleborsa) - Il CdA di, quotata su Euronext STAR Milan e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso, ha reso noto che la società e ilsono giunti a un accordo di, con data di cessazione del rapporto al 31 dicembre 2021. Tassinari ha anche rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di amministratore esecutivo di Aeffe. All'DG dimissionario sono stati corrisposti 900.000 euro, di cui 890.000 a titolo di incentivo all'esodo e 10.000 a titolo di transazione novativa; è stato inoltre deciso il trasferimento in suo favore dell'auto aziendale.Il board ha deliberato che ledi Tassinari, quali la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società e di chief financial officer, sarannoSimone Badioli.Inoltre, è stato. Il consiglio di amministrazione non ha ritenuto di provvedere alla nomina di un nuovo direttore generale, deliberando, formato dagli amministratori Massimo Ferretti, Simone Badioli e Giancarlo Galeone, che provvederà alla guida strategica della società.