Alitalia, pubblicati i bandi per cessione attività di handling e maintenance

(Teleborsa) - Alitalia ha pubblicato sul sito dell'amministrazione straordinaria (www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com), i. I soggetti interessati potranno richiedere l'ammissione alla data room dalle ore 00.01 del 21 dicembre 2021 sino alle ore 23.59 del 14 febbraio 2022 (orari italiani), si legge in una nota, e le offerte vincolanti dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 28 febbraio 2022.I commissari straordinari nell'esaminare le offerte vincolanti ricevute terranno conto delle prospettive future indicate dai potenziali acquirenti, con iper l'aggiudicazione che si baseranno sia sulofferto (60 punti), sia sulaccluso (40 punti).Le attività di handling e manutenzione costituiscono, unitamente con la parte volo, gli elementi operativi essenziali per il trasporto aereo civile, e fino dalla sua fondazione, nel 1947,sul proprio aeroporto principale di Roma Fiumicino.