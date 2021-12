BFF Bank, nuovo mandato da ente previdenziale per servizio di depositario

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, si è aggiudicata la procedura negoziata istituita dalper il servizio di Banca Depositaria. BFF Bank metterà a disposizione del Fondo, l'ente previdenziale presso il quale sono assicurati tutti i dipendenti di ruolo della Regione Sicilia, il, rafforzando la propria leadership in questo segmento, in cui la società è già primo operatore nazionale con il 37% della quota di mercato."L'incarico è motivo di particolare soddisfazione - ha commentato- poiché la scelta del Fondo Pensioni Regione Siciliana conferma ancora una volta la capacità di BFF di intercettare i reali bisogni del mercato italiano, di cui siamo specialisti, e contribuisce ulteriormente ale, per cui lavoriamo costantemente allo scopo di creare nuovi servizi a valore aggiunto e anticipare le esigenze dei nostri clienti".Il mandato odierno segue quello che BFF Bank si è aggiudicata settimana scorsa da, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. In questo caso, la commessa è per i, obbligatorie per tutti gli enti previdenziali a partire da gennaio 2022. Il mandato prevede anche il servizio di reporting, per monitorare l'andamento del portafoglio dell'Ente.