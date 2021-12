Lindbergh, debutto positivo su Euronext Growth Milan

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, sta registrando un, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il titolo mostra una quota 1,82 euro, rispetto a un prezzo di collocamento pari a 1,70 euro per azione. In fase di collocamento Lindbergh ha raccolto 4,2 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 4,5 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 27,67% e ladi mercato all'IPO è pari a 14,4 milioni di euro.Si tratta dellasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, che porta a 170 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan."Per noi che abbiamo costruito questa società da zero, oggi è un giorno che ricorderemo per sempre. Vogliamo ringraziare tutti coloro che quotidianamente lavorano insieme a noi per rendere Lindbergh un'azienda migliore e un posto accogliente in cui lavorare. Senza il loro tempo e la loro dedizione oggi non saremmo qui", hanno commentato, rispettivamente co-fondatore e presidente e co-fondatore, CEO e CFO di Lindbergh."Con la quotazione vogliamo- hanno aggiunto - Abbiamo ben chiari i nostri obiettivi, da oggi in avanti avremo l'onore e il piacere di condividerli con i nostri nuovi investitori e azionisti, ai quali vogliamo garantire che continueremo a mettere tutta la nostra passione ed entusiasmo per raggiungere gli obiettivi futuri".