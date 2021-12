ISCC Fintech valutata 64 milioni di euro. Debutto in borsa il 22 dicembre

Conafi

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL, ha ricevuto da Borsa Italiana ildelle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant ISCC Fintech 2021-2024" su Euronext Growth Milan. L'inizio delle negoziazioni è fissato per domani, 22 dicembre 2021. Il controvalore complessivo delleattraverso l'IPO è pari a circa 14,5 milioni di euro (escluso l'esercizio della greenshoe in vendita), con il collocamento rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, aldi 5 euro per azione ordinaria, per complessive 2.900.000 azioni ordinarie di nuova emissione. La domanda è stata di oltre 30 milioni di euro, con gli investitori istituzionali esteri che hanno pesato più del 50%.Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di ISCC Fintech sarà composto da n. 12.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Lapost aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 64,5 milioni di euro, con undel 22,48% (24,81% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita,deterrà il 60,85% del capitale, altri azionisti (con quote minori del 5%) il 14,34%."L', rappresentativa di molti dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri, è il risultato dell'apprezzamento, da parte della comunità finanziaria, del posizionamento di mercato, della bontà del modello di business, del track record e della credibilità del management di ISCC Fintech, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow", ha commentatodi ISCC Fintech.