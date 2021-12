Wall Street in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA che insieme ai listini azionari europei si lascia alle spalle la difficile giornata della vigilia quando si è registrato un sell-off innescato dai timori legati alla diffusione della variante Omicron del coronavirus, ma anche dalla mossa della banca centrale cinese sui tassi e dallo stop al maxi-piano infrastrutturale americano.Sullo sfondo resta tuttavia una elevata incertezza degli investitori che si interrogano su come questa nuova ondata di coronavirus influenzerà le economie mondiali alla luce degli atteggiamenti "più aggressivi" mostrati dalle banche centrali in materia di politiche monetarie.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,50% invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.632 punti. Positivo il(+1,48%); sulla stessa linea, in denaro l'(+1,17%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,91%),(+2,28%) e(+2,02%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,94%),(+5,16%),(+3,01%) e(+2,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,64%),(+9,95%),(+8,09%) e(+5,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%.Tentenna, che cede lo 0,96%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.