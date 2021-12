BlackBerry, trimestrale oltre le attese su domanda per cybersecurity e IoT

BlackBerry

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha riportato risultati finanziari migliori del previsto nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 30 novembre 2021. Iltotale dell'azienda per il periodo è stato di 184 milioni di dollari (rispetto ai 218 milioni dello stesso periodo dello scorso anno), mentre ildell'azienda è stato del 64% (invariato). L'rettificato e diluito è stato in pareggio. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 177,3 milioni di dollari e una perdita per azione di 7 centesimi.Le entrate dellaper il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 sono state di 43 milioni di dollari, con un margine lordo dell'81%. Le entrate dellasono state di 128 milioni di dollari, con un margine lordo del 59%.sono state di 13 milioni di dollari, con un margine lordo del 54%."Questo trimestre BlackBerry ha prodotto vendite solide su base sequenziale e crescita dei ricavi sia per le attività IoT che per quelle di Cybersecurity, battendo le aspettative per il secondo trimestre consecutivo. Abbiamo ancheper guidare la futura crescita dei profitti", ha affermato John Chen, presidente esecutivo e CEO.