Mission Produce, trimestrale deludente su problemi a supply chain

Mission Produce

(Teleborsa) -, leader mondiale nell'approvvigionamento, produzione e distribuzione di avocado, ha registratoper il quarto trimestre fiscale, terminato il 31 ottobre 2021. Ilè stato di 237 milioni di dollari, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo dato è stato influenzato da aumenti dei prezzi medi di vendita del 21%, parzialmente compensati da una diminuzione del 5% del volume di avocado venduto. Ilè stato di 33,8 milioni di dollari, con un margine sceso al 14,3% delle entrate. L'è stato di 17 milioni di euro, o 0,24 dollari per azione diluita, rispetto a 21,9 milioni di dollari, o 0,34 dollari per azione diluita, per lo stesso periodo dell'anno scorso. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 242,7 milioni di dollari e un utile per azione di 0,30 dollari."La nostra attività ha dovuto affrontare notevoli difficoltà nel quarto trimestre - ha commentato il CEO Steve Barnard -a causa delle mutevoli condizioni del Covid hanno avuto un impatto negativo sulla nostra redditività". "Nonostante queste sfide, la nostra attività rimane resiliente - ha aggiunto - Siamo ben posizionati per navigare attraverso interruzioni a breve termine mentre continuiamo a sfruttare i nostri vantaggi competitivi per espandere ulteriormente la nostra posizione di leader del settore".