STAR7, debutto positivo su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dei contenuti e dell'informazione di prodotto, sta registrando un, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. A metà giornata il titolo mostra una quota 8,71 euro, rispetto a un prezzo di collocamento pari a 8,25 euro per azione. In fase di collocamento, STAR7 ha raccolto 15 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 23,8% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 63,1 milioni di euro.Si tratta dellada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 174 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan."Per usare una citazione in voga in questo periodo, STAR7 non ha mai strappato lungo i bordi: ha, combinando cinque service line con un approccio unico all’informazione di prodotto per i nostri clienti - ha commentato il- Un percorso che ha creato valore e che trova oggi, grazie alla quotazione su Euronext Growth Milan, nuove risorse e rinnovate motivazioni"."Oggi abbiamo raggiunto un grande traguardo ed è stato possibile solo grazie alle nostre persone, ai nostri clienti, ai partner e agli advisor che ci hanno supportato in questo percorso -ha aggiunto - E, naturalmente, grazie ai tanti investitori che hanno creduto nel nostro progetto.che consentirà a STAR7 di continuare a scrivere la sua storia di crescita e di successo".