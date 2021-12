Atlantia lancia "We economy": innovativo modello incentivazione variabile esteso a tutti i dipendenti

Atlantia

(Teleborsa) -che coinvolge, non solo il top management o i quadri, ma, delineando una grande rivoluzione all'interno del Gruppo, che conferma così un percorso caratterizzato dae da elementi dinelle relazioni con il personale.L'innovativo modello battezzato, finalizzato a creare un’organizzazione connotata dall’ampia condivisione delle responsabilità e delle opportunità, estende a tutti i lavoratori di Atlantia, senza alcuna eccezione, i sistemi distoricamente offerti solo al management e offre anche ai non dirigenti (quadri ed impiegati)(con ulteriori opportunità per risultati di eccezionale rilievo). A partire dal 2022, la retribuzione di ogni dipendente sarà strutturalmente formata daordinari: lo, la(legata ad obiettivi economico-finanziari, ambientali e sociali), iannuali e iintegrativi."Atlantia sta vivendo una fase di marcato cambiamento organizzativo e culturale. Nel giro di pochi mesi, siamo diventati la società quotata con più donne in posizioni di massima responsabilità. Inoltre, un terzo del nostro organico è costituito da giovani professionisti che hanno meno di trent’anni", ha ricordato, aggiungendo "siamo convinti che il coinvolgimento sempre più attivo e incisivo dei nostri dipendenti, a ogni livello dell’organizzazione, sia fondamentale per dare ulteriore forza e passione al nostro processo di trasformazione e di sviluppo. L’accordo raggiunto oggi con le organizzazioni sindacali, che ringraziamo, è un altro passo in avanti nella costruzione della nuova Atlantia".Il modello, alla base di un accordo con tutte le organizzazioni sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità), segue l'avvio di un piano di azionariato diffuso, ad aprile del 2020, e di un, a ottobre 2021, che garantisce ai dipendenti 10 giorni retribuiti all’anno dedicarsi ad attività di volontariato.L’accordo sancisce anche, se approvato dall'Assemblea dei Soci, l’attivazione di unper i dipendenti che preveda l’attribuzione di un numero ricorrente di azioni Atlantia, quale elemento della retribuzione.Nel rispetto dei principi sanciti dall'ILO, l'agenzia per il lavoro dell'ONU, e dalla Strategia europea per la P2020-2025, Atlantia e le organizzazioni sindacali si sono inoltre impegnate a rendere strutturale la tutela e la valorizzazione di ogni diversità, garantendo l’assoluta, in particolare, tra i generi. A questo proposito un rapporto annuale potrà attestare le iniziative intraprese ed annullare ogni eventuale divario retributivo rilevato.E' stato poi riprogettato ilintegrativo aziendale, ampliando le categorie dei beni e servizi fruibili dai dipendenti e dai loro familiari (’istruzione per i figli, l’assistenza per gli anziani, gli interessi sui mutui, la cultura e la pratica sportiva). Per vista anche una polizza sanitaria, estendibile ai familiari, ed una polizza vita. E per incentivare la mobilità sostenibile anche l’abbonamento annuale dei mezzi pubblici utilizzati per raggiungere le sedi di lavoro.Per attrarre le migliori risorse dal mondo universitario è stata, anche con l'obiettivo di ridurre il gap esistente tra l’Italia ed altri paesi dell’Unione Europea.Raggiunto con le organizzazioni sindacali un, che introduce stabilmente un modello di lavoro "" - 3 giornate in presenza 2 da remoto - teso a favorire l’ottimale conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e allo stesso tempo a garantire forti e costanti i legami professionali attraverso la collaborazione in presenza. Lo smart working potrà essere adottato con ampia flessibilità tra le ore 8.00 e le ore 20.00, con fasce orarie di disconnessione (dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 8.00) durante le quali il dipendente non è tenuto ad assicurare la connessione, né a svolgere la prestazione lavorativa. In aggiunta, durante la giornata lavorativa, sarà possibile disconnettersi per altre 3 ore.