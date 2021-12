FactSet intende acquisire CUSIP Global Services per 1,9 miliardi di dollari

FactSet

(Teleborsa) -, fornitore globale di informazioni finanziarie, ha stipulato un(CGS) daper. FactSet prevede inoltre di ricevere un beneficio fiscale di circa 200 milioni di dollari come parte della transazione. CGS gestisce un database di dati e processi che identificano in modo univoco più di 50 milioni di strumenti finanziari globali. In particolare, è il fornitore esclusivo dia livello globale e dinegli Stati Uniti. Come parte di FactSet, CGS continuerà a gestire il sistema CUSIP in collaborazione con l'American Bankers Association (ABA).CGS genera un, con una crescita dei ricavi a un tasso "mid- to high-single digit". "Si prevede che fornirà margini robusti e aumenterà immediatamente i margini operativi rettificati di FactSet", si legge in una nota, oltre che aumentare l'utile per azione rettificato di FactSet "nel primo anno di proprietà, escludendo l'ammortamento del prezzo di acquisto e i costi di integrazione una tantum"."Siamo entusiasti di accogliere il talentuoso team di CGS nella famiglia FactSet - ha affermato Phil Snow, CEO di FactSet - CGS è una risorsa unica con un enorme riconoscimento di mercato che. La sua competenza principale nell'identificazione dei titoli si allinea bene con le capacità di gestione dei dati di FactSet".FactSet finanzierà la transazione attraverso una combinazione di disponibilità liquide e finanziamenti. L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative e il. La transazione dovrebbe concludersi durante il primo trimestre del 2022.