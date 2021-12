Piazza affari continua il rally di fine anno

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Amplifon

A2A

Hera

Banca Ifis

Alerion Clean Power

Reply

Saras

Caltagirone SpA

Italmobiliare

B.F

MARR

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. La seduta, come solito nell'ultima settimana dell'anno, è priva di temi e spunti, con volumi sottili. Continua comunque il, nonostante i timori legati alla variante Omicron.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,67 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +138 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,15%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,69%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,02%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,50%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,85% sul, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,85% rispetto alla chiusura precedente.In rialzo il(+0,93%); sulla stessa linea, sale il(+1,24%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,69%.Su di giri(+2,34%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,14%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,94%.Tra i(+5,46%),(+4,76%),(+4,05%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,26%.Tentenna, che cede lo 0,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%.