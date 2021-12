Circle incassa ok Bruxelles a progetto "Waste2BioComp"

Circle

(Teleborsa) - Magellan Circle, controllata di, si è aggiudicata un Grant superiore a 360.000 euro per il progetto europeo Waste2BioComp, approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Horizon., dimostrando la possibilità di produrre su larga scala, grazie all’impiego di tecnologie produttive innovative, prodotti e materiali biologici alternativi alle materie tradizionali a elevato impatto ambientale.Il progetto avrà un impatto significativo sulla riduzione dell'uso di materiali a base fossile, non solo nelle tre catene di valore oggetto di analisi (tessili, imballaggi e calzature) in quanto settori ad alta intensità dirisorse e inquinanti, ma anche con importanti applicazionipotenziali per diversi altri settori industriali.