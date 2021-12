Corsa al Quirinale, Omicron "blinda" Draghi a Palazzo Chigi?

(Teleborsa) - Sulla corsa alpiomba lache potrebbe complicare iIl Premier, infattinella conferenza stampa di fine anno, incalzato su un possibile approdo al, non aveva confermato."L'importante - aveva detto il Premier nell'occasione - è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile". "Il governo è nato chiamato dal Presidente della Repubblica, ha fatto tanto di quello che era chiamato a fare,- aveva aggiunto -non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni". Parole immediatamente rimbalzate sui maggiori organi di stampa, interpretate da molti analisti come ilNegli ultimi giorni, però, i numeri boom dei contagi, in scia alla variante Omicron (oggi quasi 100 mila nuovi positivi) sembrerebbero destinati a cambiare ancora una volta le carte in tavola. Tra i parlamentari, infatti, sembra essere sempre più forte lacon lC'è da dire che, almeno fino ad oggi, ilma la situazione di particolare emergenza potrebbe convincerlo a cambiare idea. Indicazioni in una direzione o nell'altro potrebbero arrivare tra poche ore, nel discorso di fine anno. Se infatti ci sarà un esplicito passaggio sulla fine del mandato,- ancora in campo -Ieri intanto nuovo verticesulla linea da tenere: confermato il sì a un nome d'alto valore morale anche se indicato dal centrodestra,si rafforza laPiù in generale, intanto, l'emergenza sanitaria. Molti dei grandi elettori infatti potrebbero essere impossibilitati ad accedere all'aula perché contagiato o malato. E questo ridurrebbe il n, spostando, di conseguenza,