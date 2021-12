Covid-19, italiana la tecnologia che sanifica l'aria eliminando oltre il 99% della carica virale

Beghelli

(Teleborsa) -. Un traguardo importante considerando che, nell'attuale fase pandemica e con la risalita dei contagi da Covid-19, la ventilazione, assieme all'uso delle mascherine, al distanziamento, all'igiene ed alla vaccinazione è fra le buone pratiche indicate dall'OMS per ridurre il rischio contagio.è un dispositivo che, grazie alla tecnologia uvOxy dei raggi UV-C,presenti. In sostanza questa tecnologia replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell’irraggiamento solare, riducendo o eliminando virus e batteri presenti nell’aria con una elevatissima efficacia.di questa tecnologia è statapresso i laboratori dell’e gli studi condotti dalhanno anche dimostrato la capacità, in determinate situazioni applicative, di ridurre approssimativamente a zero i rischi di infezioni causate da agenti infettivi, tra cui anche virus. Inoltre, una indagine specifica sul ceppo SARS-CoV-2 promossa da Beghelli in collaborazione con il, ha dimostrato una riduzione media della carica virale corrispondente al 99,66%. L’, ha invece testato l’emissione della radiazione UV-C, verificando l’assenza di emissioni pericolose."Con questo dispositivo abbiamo raggiunto un nuovo traguardo in un percorso aziendale da sempre alimentato da ricerca, innovazione e tecnologia al servizio delle persone. Oggi, con SanificaAria, possiamo contare su uno strumento di difesa invisibile, un ulteriore ed efficace alleato nella lotta al Covid-19", ha affermato, Presidente del gruppo bolognese.Beghelli ha già: in Italia SanificaAria è già stato adottato presso le sedi di alcune fra le massime istituzioni dello Stato, in numerosi asili nido e scuole dell’infanzia, poliambulatori e aeroporti, in Belgio e a Hong Kong i dispositivi sono stati inseriti nell’elenco ufficiale dei prodotti efficaci per la sanificazione degli ambienti, ma la tecnologia Beghelli è stata adottata anche in numerosi luoghi pubblici ed esercizi commerciali tra Germania, Portogallo, Messico, USA.