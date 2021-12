Energia, Bonomi: interventi tampone non sono soluzione a rincari

(Teleborsa) - "Se qualcosa ci ha insegnato questo, che ancora non è finita e anzidella sua minaccia con nuove varianti e nuove chiusure inè che, come, dobbiamo affrontare tutte le vecchie e nuove sfide con un grande senso di, innanzitutto al nostro. Questa la considerazione messa nera su bianco dal Presidente di Confindustria,nella lettera di fine anno inviata ai Presidenti delle associazioni aderenti al sistema confindustriale."E' la- sottolinea - che considero assegnata alla miaun quotidiano esercizio di ascolto nei confronti di voi tutti e un miglioramento dei nostri strumenti interni di compartecipazione a proposte e decisioni. Non è un caso se abbiamo destinato al coordinamento delle proposte delle nostre territoriali del Mezzogiorno uno sforzo straordinario rispetto al passato, più che mai necessario per ie alla peggior condizione delle locali pubbliche amministrazioni, per poter davvero efficacemente scaricare a terra i progetti del PNRR e le relative risorse". "Tutti insieme, uniti, ce la faremo. Questa è la mia fiducia e il mio augurio per tutti voi per un, termina Bonomi.Sul tema dei fortiConfindustria "ha avviato datra ipiù duramente colpiti dagli aggravi di prezzo, nel tentativo di realizzare incontri operativi con il Governo. Quel che deve essere chiaro a tutti è che interventi tampone, principalmente a vantaggio delle sole utenze residenziali non risolveranno affatto il problema, che si abbatte anche sulle filiere industriali, con il rischio di impatti devastanti sui conti e addirittura sulla continuità produttiva", sottolinea Bonomi. "Dovrebbe essere più che mai chiaro a tutti - rileva ancora - che il gas è una fonte necessaria proprio nella transizione alle rinnovabili. E per questo occorrerebbe sbloccare l'estrazione di risorse aggiuntive di gas italiane, in modo da raddoppiarne agevolmente la produzione attuale, fino a un terzo e oltre dei consumi industriali annuali.per la realizzazione di un vero mercato comune del gas, attraverso la costituzione anche di una riserva strategica che oggi, in realtà, non esiste a disposizione dei governi, ma vive di soli meccanismi di conferimenti privati che restano a disposizione di chi li fa. GArriva poi un alert sul settoreper l'adozione di un divieto temporalmente ravvicinato ai motori endotermici, come quello annunciato dal Comitato Interministeriale per la transizione energetica. Senza un accompagnamento adeguato, la filiera italiana dell'automotive rischia di esser distrutta, connon solo su centinaia di imprese ma su tutti i loro occupati".Piuttosto al: "l'insofferenza crescente dei partiti si è vista soprattutto nella prima Legge di Bilancio, che a nostro avviso avrebbe dovuto essere la prima del 'ciclo Pnrr': invece di essere, piuttosto che al medio periodo, d'interesse per la crescita".