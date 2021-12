Ambiente, Mite: nasce “Screen in Green”, concorso per portare la transizione ecologica nelle sceneggiature CINE-TV

(Teleborsa) - È online, sul sito delil bando del concorso “”, un concorso per ile l’audiovisivo nato su input del ministero della Transizione ecologica per promuovere i temi ambientali all’interno della scrittura per lae il cinema ed è rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni. Cortometraggi, soggetto di serie o per un film lungometraggio: sono tre le categorie del concorso. L’obiettivo è innestare conle produzioni televisive, e, per farlo, si parte dalla scrittura stimolando e promuovendo la scelta di temi di fiction che abbiano una forte connotazione ambientale.A valutare leci sarà una giuria di professionisti che indicherà vincitori per ogni categoria. Le sceneggiature di cortometraggi saranno poi proposte all’attenzione di produttori audiovisivi per la realizzazione. Il termine ultimo di partecipazione è il 28 febbraio.Il concorso sarà realizzato dallacon il supporto dele sarà promosso con la collaborazione di Green Cross Italia. Screen in green va a collocarsi nell’ambito delle diverse iniziative di educazione e informazione sulla transizione ecologica.