Cy4gate, due nuovi contratti per 600.000 euro

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security,per lo sviluppo di funzionalità necessarie a mettere in protezione due enti istituzionali in Italia e all'estero, per un. La fornitura, si legge in una nota, "si innesta nel contesto di una più ampia e consolidata collaborazione con le primarie istituzioni a cui i progetti sono destinati e impiegherà le tecnologie facenti parte della famiglia di prodotti di Cyber Security", basate sull'utilizzo di tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing."Si conclude, con questa importante acquisizione contrattuale, un anno segnato da tante sfide e altrettanti successi, che ha visto Cy4Gate proseguire nell'implementazione di una propria strategia di successo basata su competenze distintive e di eccellenza del tutto italiane - ha commentato- Continueremo con lo stesso grande entusiasmo ed energia a costruire una value proposition capace di guardare non solo alle esigenze attuali ma anche ai bisogni futuri dei nostri clienti e partners".