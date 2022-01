Iveco Group, via alle negoziazioni su Euronext Milan

Iveco Group

(Teleborsa) - Hannole azioni di, nato dalla scissione delle attività Commercial & Specialty Vehicles (Veicoli Commerciali e Speciali), Powertrain e dei relativi Servizi Finanziari di. Il gruppo può vantare 8 marchi, 29 stabilimenti produttivi, 31 centri di ricerca e sviluppo e una forza lavoro di circa 34.000 persone. Punta, al 2026, ad avere ricavi netti totali delle attività industriali tra 16,5 e 17,5 miliardi di euro, rispetto agli 11,8 miliardi di euro del 2019 (con un tasso di crescita annuale composto fino al 5%) e un utile netto adjusted tra 0,6 e 0,8 miliardi di euro, rispetto a 0,3 miliardi di euro nel 2019."Abbiamo tutti i requisiti necessari per ottenere un successo di lungo periodo, a partire da basi solide, una squadra motivata e una strategia chiara - ha commentato il- Questi elementi ci consentiranno diper sviluppare le migliori soluzioni nell'attuale contesto in rapida evoluzione"."Inoltre, siamo pronti ad affrontare le sfide globali del cambiamento climatico, facendo riferimento diretto ai principi Ambientali, Sociali e di Governance della nostra responsabilità pubblica - ha aggiunto - Intendiamo, sostenuti dalle soluzioni che ci vedono pionieri nei settori più avanzati del trasporto su strada e della propulsione, inclusi i combustibili alternativi, la guida autonoma e i nuovi modelli di business"."Inauguriamo il 2022 dando il benvenuto a Iveco Group sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana - ha commentato- Questa operazione consentirà a Iveco di rafforzare il proprio posizionamento di mercato, creando valore per azionisti e stakeholder. Nel 2021 la prima ammissione in Borsa Italiana è stata, sempre del gruppoe ha inaugurato un anno record, con 49 IPO e oltre 2,4 miliardi raccolti sul mercato principale e su Euronext Growth Milan.di supportare la crescita economica, consentendo alle aziende di finanziare i propri progetti strategici di sviluppo grazie a mercati trasparenti e efficienti".