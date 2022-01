Scuola, la proposta di De Luca: rinviare il ritorno in classe di 20/30 giorni

(Teleborsa) - Il presidente della Regione Campania,, ha proposto di rinviare il ritorno adegli alunni. "Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di, che avrà a gennaio probabilmente un'altra spinta, e di sviluppare la più vastapossibile per la popolazione studentesca", ha dichiarato. "Non sarebbe una misura ideale - ha aggiunto - ma consentirebbe di riprendere a breve lein presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico".De Luca si è detto invece contrario ad una distinzione tra alunni. "In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l'ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto. Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l'obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre", ha affermato il governatore campano.Il presidente della Regione Veneto,, ha invece parlato delle regole dellea scuola. "Porteremo una proposta al Tavolo nazionale delle Regioni che modifica le regole rispetto alla durata delle quarantene e di chi dovrà farle, rispetto alla situazione vaccinale", ha affermato Zaia. "Sarà una decisione del Tavolo nazionale – ha precisato – su cui non posso dare anticipazioni, ma verrà presa da tutti. "Soprattutto per lele percentuali di vaccinazione sono molto alte, per cui riusciamo a gestire le presenze in maniera migliore", ha concluso.