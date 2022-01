Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,59%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.794 punti.In ribasso il(-1,35%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,46%),(+2,60%) e(+2,03%). Nel listino, i settori(-1,38%),(-1,14%) e(-0,67%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,36%),(+3,77%),(+3,23%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,80%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,45%.Sensibili perdite per, in calo del 2,27%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.Tra i(+5,61%),(+5,49%),(+4,81%) e(+2,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,18%.In apnea, che arretra del 2,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,88%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,76%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 400K unità; preced. 534K unità)15:45: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,28 Mln barili; preced. -3,58 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 14,88K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -73 Mld $; preced. -67,1 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 198K unità).