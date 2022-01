Zurich, collocato bond subordinato da 275 milioni di franchi

Zurich

(Teleborsa) - La compagnia assicurativa svizzeraha(circa 263 milioni di euro). I titoli, che scadranno nel maggio 2052 e saranno rimborsabili per la prima volta nel febbraio 2032, saranno emessi da Zurich Insurance Company. La cedola annuale è fissata all'1,5% fino a maggio 2032. "L'operazione era destinata a investitori istituzionali svizzeri ed è stata", si legge in una nota.Intanto è discreta la performance disulla borsa di Zurigo, dove si attesta a 417,9, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 420,1 e successiva a 425,6. Supporto a 414,6.